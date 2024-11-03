CATANIA: RUBA UNO SCOOTER E LO CARICA SU UN'AUTO INTESTATA A UN DEFUNTO E SENZA ASSICURAZIONE. IDENTIFICATO E DENUNCIATO.

Approfitta del buio della notte per rubare un motociclo caricandolo in macchina, ma viene individuato e denunciato dalla Polizia di Stato per furto aggravato.L’attività di indagine ha preso avvio dall...

L’attività di indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata dal proprietario dello scooter, che ha raccontato ai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza “Centrale” di aver parcheggiato il mezzo a due ruote la sera prima nella pubblica via nei pressi di via VI Aprile.

Fondamentale è stata l’acquisizione delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, grazie alle quali è stato possibile accertare che lo scooter era stato rubato da un soggetto che l’aveva caricato su una macchina portandolo via. Le immagini visionate hanno permesso di acquisire la targa dell’auto utilizzata per compiere il furto, risultata priva di assicurazione ed intestata ad una persona deceduta.

La macchina è stata individuata dagli agenti del Commissariato all’interno di un cortile privato. A questo punto è iniziata una attenta attività di osservazione, andata avanti per alcuni giorni, che ha consentito di verificare che l’auto fosse in uso al ladro immortalato dalle telecamere. Successivamente bloccato e condotto negli uffici del Commissariato l’uomo, un 43enne catanese, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.

Oltre alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria, per lui sono scattate anche le sanzioni per le violazioni al Codice della Strada, poiché materiale utilizzatore dell’auto, per un importo complessivo di circa 2000 euro.