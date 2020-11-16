CATANIA. RUBA UNO ZAINETTO SULLA SPIAGGIA: ARRESTATO.

I Carabinieri della Stazione di Catania Playa hanno tratto in arresto in flagranza di reato Giovanni ARENA, un 30enne, ritenuto responsabile di furto aggravato.Nello specifico il predetto, mentre si t...

I Carabinieri della Stazione di Catania Playa hanno tratto in arresto in flagranza di reato Giovanni ARENA, un 30enne, ritenuto responsabile di furto aggravato.

Nello specifico il predetto, mentre si trovava sulla spiaggia libera nella zona di Playa, sfruttando un momento di distrazione della vittima, ha asportato uno zainetto contenente uno smartphone, un paio di occhiali da sole e 70,00 Euro contanti.

Quest’ultima, grazie all’aiuto di alcuni passanti, è riuscita prontamente a contattare il 112 fornendo una descrizione della refurtiva e del soggetto.

La pattuglia dei Carabinieri, giunta immediatamente sul posto, è riuscita ad individuare il malfattore, bloccandolo sulla spiaggia a poche centinaia di metri dal luogo del furto, potendo così restituire al legittimo proprietario, quanto precedentemente asportato.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato relegato in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione.