CATANIA, RUBA UNO ZAINO A BORDO DI UN TRENO: DENUNCIATO 67ENNE

La Polizia ferroviaria di Catania ha denunciato a piede libero, un 67 enne di Giarre per il furto di uno zaino ai danni di un ventenne, a bordo treno.

L’uomo, che in un primo momento pensava di essere passato inosservato, è stato identificato dagli operatori dalla Polfer che hanno ricostruito i momenti salienti dell’attività delittuosa attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza. Dopo alcuni giorni, gli agenti della Sezione Polfer, durante i servizi di vigilanza in stazione, sono riusciti a rintracciarlo poco prima di salire su un treno.

Il 67enne, che non ha opposto alcuna resistenza, è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.