CATANIA. RUBANO 75 BARATTOLI DI DEODORANTI E 40 CONFEZIONI DI SHAMPOO, DENUNCIATE DUE DONNE

Gli agenti del commissariato “Borgo Ognina” hanno denunciato due donne catanesi di 49 e 26 anni, perché gravemente indiziate del reato di furto aggravato.Entrambe con procedenti per reati contro il pa...

Gli agenti del commissariato “Borgo Ognina” hanno denunciato due donne catanesi di 49 e 26 anni, perché gravemente indiziate del reato di furto aggravato.

Entrambe con procedenti per reati contro il patrimonio, in più occasioni, si erano recate insieme all’interno di un esercizio commerciale appartenente a una nota catena specializzata nella vendita di articoli per la casa e di prodotti per la cura della persona, prelevando dagli scaffali e occultando in borse di grandi dimensioni, ben 75 barattoli di deodorante per ambiente e 40 confezioni di shampoo, per un valore complessivo di diverse centinaia di euro.

Raccolta la denuncia di furto, gli agenti del commissariato hanno avviato immediatamente le indagini. Attraverso l’attenta analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti all’interno del locale, sono riusciti a risalire in modo certo all’identità delle due donne che hanno confessato il furto, riferendo agli agenti di aver rubato i prodotti e di averli immediatamente rivenduti sul mercato nero a prezzi nettamente inferiori a quelli di listino.