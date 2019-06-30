CATANIA: RUBANO AUTO NELLA NOTTE: INCASTRATI DALL'ANTIFURTO SATELLITARE
Nella notte odierna, personale dell’U.P.G.S.P.- Squadra Volante traeva in arresto SPINA Gaetano (classe 78) e BONGIORNO Luigi (classe 83),entrambi pluripregiudicati, per il reato di furto aggravato in...
Nella notte odierna, personale dell’U.P.G.S.P.- Squadra Volante traeva in arresto SPINA Gaetano (classe 78) e BONGIORNO Luigi (classe 83),entrambi pluripregiudicati, per il reato di furto aggravato in concorso e lo SPINA Gaetano anche per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.
Nello specifico, intorno alle ore 04,40, personale delle Volanti interveniva, su segnalazione del centro allarmi satellitari, in via Dei Mille ove il segnale rilevava la presenza di una Fiat 500 asportata poco prima da via Vittorio Emanuele.
Sul posto gli operanti notavano due individui che stavano smontando le ruote della Fiat 500 che, alla loro vista, si davano a precipitosa fuga per direzioni differenti.
Postisi immediatamente all’inseguimento, gli Agenti bloccavano il BONGIORNO Luigi mentre l’altro soggetto riusciva a dileguarsi.
All’identità di quest’ultimo si risaliva tramite accertamenti svolti sulla targa dell’autovettura usata dai due pregiudicati ,che era accanto alla Fiat 500 rubata ed aveva a bordo due ruote già smontate da quest’ultima.
L’autovettura, una Nissan Micra, risultava intestata alla moglie dello SPINA Gaetano, che annoverava precedenti specifici.
Gli operanti si portavano quindi presso l’abitazione di questi, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, che veniva riconosciuto come il soggetto datosi alla fuga e, comunque, ammetteva gli addebiti.
Per quanto sopra i due sono stati condotti in Questura, tratti in arresto e, per disposizioni del PM di turno, sottoposti alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.