CATANIA, RUBANO DA UN TIR MERCE ANCORA IMBALLATA: BECCATI E DENUNCIATI IN QUATTRO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno denunciato 4 persone, tre catanesi di 19, 23 e 45 anni ed un 62enne di origini tunisine, poiché gravemente indiziati di furto aggravato in concorso.

Alcuni episodi di furto, recentemente registratisi presso le numerose attività artigianali e presso i depositi di aziende operanti nella zona Industriale di Catania, hanno indotto i militari a predisporre specifiche attività preventive per il contrasto al fenomeno.

Nel corso di uno dei numerosi servizi di avvistamento in contrada Torre Allegra, un militare, proprio nei pressi del deposito di una nota azienda attiva nella rivendita di elettrodomestici, ha notato l’avvicinarsi di un furgone bianco con i quattro uomini a bordo i quali, scesi velocemente dal veicolo, si sono affrettati a caricare su di esso alcuni grossi colli già occultati tra le alte sterpaglie circostanti.

L’attivazione dei colleghi da parte del militare, quindi, ha loro consentito l’intervento di alcune pattuglie che hanno bloccato il furgone sull’Asse Attrezzato in direzione di Catania. Al conducente del furgone è stato intimato l’alt ed i quattro sono stati immediatamente bloccati, mentre, la successiva perquisizione effettuata all’interno dell’autocarro, ha consentito ai militari di rinvenire al suo interno ben 4 frigoriferi oggetto di furto, segnalato telefonicamente poco prima da un autotrasportatore.

In particolare quest’ultimo, incaricato del trasporto e della consegna del prezioso carico al deposito di quella ditta, aveva da poco notato dando quindi l’allarme la violazione del sigillo di chiusura del vano carico del camion e l’asportazione della merce che, pertanto, è stata restituita all’avente diritto.