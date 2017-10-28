I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante collaborati dai colleghi della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza i catanesi LA PIANA Luciano, e RICCIARDI Luc...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante collaborati dai colleghi della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza i catanesi LA PIANA Luciano, e RICCIARDI Luciano, entrambi di 27 anni, per concorso in rapina impropria e lesioni personali.

CATANIA: RUBANO I BAGAGLI AD UNA COPPIA DI TURISTI TEDESCHI, ARRESTATI DAI CC - FOTO E VIDEO

CATANIA: RUBANO I BAGAGLI AD UNA COPPIA DI TURISTI TEDESCHI, ARRESTATI DAI CC - FOTO E VIDEO

Approfittando di un attimo in cui le vittime avevano lasciato incustodita l’auto, i malviventi accostavano il proprio mezzo alla Fiat 500 e velocemente uno di loro scendeva asportando i bagagli dall’auto a noleggio.

Le vittime accortesi subito del furto ed reagivano cercando di bloccare i ladri.

In quel preciso istante, dietro l’auto dei malviventi, sopraggiungeva una pattuglia del Nucleo Operativo che notata tutta la scena criminosa interveniva bloccando i mezzo dei fuggitivi e i due delinquenti.

Le vittime sono state trasportate e medicate all’Ospedale Vittorio Emanuele dove i sanitari hanno riscontrato delle contusioni ed escoriazioni guaribili rispettivamente in 30 giorni alla madre e 5 giorni al figlio.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati associati nel carcere di Piazza Lanza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

https://youtu.be/2WEdkENCyeg