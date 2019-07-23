CATANIA: RUBANO LA 500 AL CENTRO COMMERCIALE, PRESI

La Polstrada di Catania ha arrestato l’incensurato Gabriele Cutrona per furto aggravato di un’autovettura.L’operazione di polizia giudiziaria ha avuto luogo all’interno del parcheggio di un noto centr...

La Polstrada di Catania ha arrestato l’incensurato Gabriele Cutrona per furto aggravato di un’autovettura.

L’operazione di polizia giudiziaria ha avuto luogo all’interno del parcheggio di un noto centro commerciale dell’hinterland catanese: qui, i poliziotti avevano instaurato uno specifico servizio di controllo del territorio per contrastare il fenomeno dei furti d’auto.

L’arrestato si trovava insieme a un complice che, pur essendo riuscito ad allontanarsi, confondendosi con i numerosissimi clienti è stato identificato e denunciato, ed era stato notato introdursi all’interno del parcheggio sotterraneo a piedi, inspiegabilmente atteso che, provenendo dall’esterno del centro commerciale, non vi avrebbe dovuto avere alcun veicolo posteggiato. I poliziotti, in borghese e su “autocivetta”, sono rimasti sul “chi vive”, seguendo discretamente le mosse dei due, fino a quando li hanno visti imboccare la corsia d’uscita dei garage, a bordo di una Fiat “500” Abarth.

Il controllo era d’obbligo e, quindi, all’auto è stato regolarmente intimato di fermarsi.

I due occupanti, invece, sono usciti immediatamente dalla macchina, impediti com’erano a fuggire con essa, visto l’intenso traffico presente sulla carreggiata.

Cutrona è stato raggiunto e immediatamente bloccato, il complice è stato successivamente identificato e indagato in stato di irreperibilità.

Per Cutrona, il pm di turno ha disposto la sottoposizione agli arresti domiciliari, confermati anche nel corso dell’udienza per il giudizio direttissimo