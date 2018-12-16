CATANIA: RUBANO MERCE ALL’IKEA PER QUASI MILLE EURO, ARRESTATI
Nella serata di ieri , la Polizia di Stato ha arrestato G. Mangiavillano (classe 1970) e C. Incorvaia (classe 1960) per il reato di furto aggravato in concorso.
Nello specifico, alle 18:30 circa, personale delle Volanti dell’Upgsp giungeva in via Passo del Cavaliere al Centro commerciale “Ikea Retail S.r.l.” a seguito di segnalazione di furto. Giunti sul posto, gli operatori prendevano contatti con la guardia particolare giurata addetta al servizio di vigilanza la quale, poco prima, aveva bloccato due soggetti che avevano asportato dal predetto centro commerciale merce di vari tipo, per un valore complessivo di 924,62 euro. I due malfattori venivano, pertanto, arrestati per furto aggravato in concorso.
Dei fatti suesposti veniva informato il Pm di turno, il quale convalidava l’arresto e disponeva l’immediata liberazione dei due soggetti.