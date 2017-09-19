95047

CATANIA: RUBANO SMART, PASSANTE IGNARO LI AIUTA

19 settembre 2017 13:45
Nei giorni scorsi, agenti del Commissariato Borgo Ognina hanno denunciato in stato di libertà il pluripregiudicato cinquantacinquenne S.C., responsabile insieme a un altro complice del furto di una Smart City Coupé avvenuto nei pressi di piazza Abramo Lincoln.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima e si sono avvalse anche di alcune immagini grazie alle quali è stato identificato il mezzo utilizzato dai malfattori per giungere sul luogo del furto.

E proprio dalle immagini è emerso un fatto curioso: i due, dopo aver asportato l’autovettura, sono stati costretti a chiedere aiuto a un passante perché la Smart si era improvvisamente spenta; l’uomo, ignaro di quanto stesse accadendo, si è cortesemente offerto di spingere l’auto, facendo così un inconsapevole “favore” ai due malfattori.

Ciò, comunque, non è bastato a portare a buon fine il colpo: l’auto, infatti è stata riconsegnata al proprietario e, sottoposta ai rilievi del personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, ha rivelato la presenza di impronte digitali che inequivocabilmente fanno risalire al pregiudicato S.C.

