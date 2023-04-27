CATANIA, RUBANO UN ANELLO PRIMA DI IMBARCARSI PER MILANO: DENUNCIATI DUE CONIUGI

La Polizia di Frontiera ha deferito in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, due soggetti resisi responsabili di furto di un anello in oro bianco con tre diamanti, fatto avvenuto nei...

La Polizia di Frontiera ha deferito in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, due soggetti resisi responsabili di furto di un anello in oro bianco con tre diamanti, fatto avvenuto nei pressi dei controlli di sicurezza all’interno dell’aeroporto di Catania Fontanarossa.

Il furto è avvenuto in data 21/04/2023, quando due coniugi in concorso tra loro si impossessavano illecitamente del su citato prezioso, caduto poco prima ad altra passeggera, anch’ella in partenza da Catania e in procinto di effettuare i previsti controlli di sicurezza. L’uomo raccoglieva il prezioso e lo consegnava alla donna complice, la quale prontamente lo faceva suo inserendolo al dito.

I due, una volta effettuati i controlli di sicurezza, non consegnavano il bene ritrovato al personale di vigilanza preposto, ma si dirigevano in sala partenze.

Dopo gli accertamenti esperiti da personale della Polizia di Frontiera, prontamente allertato dalla legittima proprietaria, si riusciva a rintracciare i complici i quali erano in coda all’imbarco del volo diretto a Milano Malpensa.

Raggiunti dai poliziotti, e chieste loro delucidazioni in merito, la donna riferiva di aver trovato il prezioso nella zona dei controlli di sicurezza, pertanto vista la situazione lo sfilava dal dito riconsegnandolo agli operatori polizia.

Informata la locale Ag i due coniugi venivano deferiti in stato di libertà per il reato di furto in concorso dell’anello in oro bianco con tre diamanti, il quale veniva posto a sequestro in attesa della restituzione all’avente diritto, che in altro centro aveva già provveduto a formalizzare relativa denunzia/querela.