CATANIA. RUBANO UN COMPUTER IN AEROPORTO DURANTE I CONTROLLI, DENUNCIATI PER FURTO AGGRAVATO

Dovevano prendere un volo per Roma ma hanno approfittato dei controlli di sicurezza per sottrarre un personal computer a un altro passeggero. Gli autori del fatto, un 56enne di Messina e una 39enne originaria del Marocco, sono stati individuati dalla Polizia di Stato e denunciati per furto aggravato.

È quanto accaduto nei giorni immediatamente successivi al ferragosto ad un passeggero che, ai varchi di sicurezza per accedere alla sala degli imbarchi dell’aerostazione di Catania, durante le operazioni di controllo, si è accorto di aver subito il furto del suo computer del valore di circa 1500 euro.

L’uomo si è subito rivolto alla Polizia di Frontiera che ha immediatamente avviato l’attività di ricerca, anche attraverso la visione delle immagini dal sistema di videosorveglianza di cui l’aeroporto è dotato.

Tale attività ha consentito di individuare quali autori del furto una coppia di passeggeri in procinto di partire con un volo diretto a Roma Fiumicino.

A quel punto gli agenti sono riusciti a raggiungerli a bordo dell’aeromobile, recuperando il personal computer, occultato all’interno di una sacca di loro proprietà.

Recuperata la refurtiva, così come disposto dal Pubblico Ministero di turno, è stata restituita al legittimo proprietario, mentre i due sono stati denunciati in stato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.