CATANIA: Rubano una Smart, due persone denunciate

La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà due pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, responsabili di furto aggravato in concorso.

L’estate scorsa, un utente ha sporto denuncia di furto della propria autovettura Smart, modello City Coupè, negli uffici della Polizia di Stato, a seguito di ciò personale del commissariato Borgo-Ognina ha iniziato una complessa attività info-investigativa che ha consentito quasi nell’immediatezza di identificare uno degli autori del reato.

Nei giorni scorsi, attraverso altra attività di Polizia è stato possibile risalire all’altro autore del furto, per tale motivo detti soggetti, entrambi pluripregiudicati sono stati indagati in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso.