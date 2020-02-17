CATANIA: RUBATE LE PORTIERE DI UNA FIAT 500 IN VIA PLEBISCITO SABATO SERA

Avete visto bene, come riporta la pagina Facebook “Lungomare liberato”, sabato sera dei ladri hanno rubato le portiere di una Fiat 500 in via Plebiscito, nel cuore del centro storico di Catania.Ecco i...

Avete visto bene, come riporta la pagina Facebook “Lungomare liberato”, sabato sera dei ladri hanno rubato le portiere di una Fiat 500 in via Plebiscito, nel cuore del centro storico di Catania.

Ecco il post : «Ieri sera, sono state rubate le portiere di una Fiat 500 in via Plebiscito. Siamo dentro l’area del distributore di benzina. A pochi metri dagli “arrusti e mangia”.

Il cugino del proprietario del mezzo ci ha mandato la foto e questo messaggio sconcertato per quanto accaduto.

“Orario 21.30. Circa il tempo di una pizza. Da restare senza parole”».

Ebbene sì, perché le portiere sarebbero state rubate giusto il tempo di una pizza. Da non crederci.