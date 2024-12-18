CATANIA, RUBAVANO AUTO E MOTO IN TUTTA LA PROVINCIA E POI CHIEDEVANO DENARO AI PROPRIETARI PER LA RESTITUZIONE: 6 ARRESTI. I NOMI

Alle pri­me ore di que­sta mat­ti­na, su de­le­ga del­la Pro­cu­ra Di­stret­tua­le del­la Re­pub­bli­ca di Ca­ta­nia, ol­tre 100 mi­li­ta­ri del Co­man­do Pro­vin­cia­le Ca­ra­bi­nie­ri di Ca­ta­nia,...

Alle pri­me ore di que­sta mat­ti­na, su de­le­ga del­la Pro­cu­ra Di­stret­tua­le del­la Re­pub­bli­ca di Ca­ta­nia, ol­tre 100 mi­li­ta­ri del Co­man­do Pro­vin­cia­le Ca­ra­bi­nie­ri di Ca­ta­nia, sup­por­ta­ti dai re­par­ti spe­cia­liz­za­ti del­l’Ar­ma,

han­no dato ese­cu­zio­ne ad un’or­di­nan­za ap­pli­ca­ti­va di mi­su­ra cau­te­la­re per­so­na­le (6 in car­ce­re e 6 al­l’ob­bli­go di di­mo­ra) emes­sa dal G.I.P. del Tri­bu­na­le di Ca­ta­nia, su ri­chie­sta del­la lo­ca­le Pro­cu­ra Di­stret­tua­le del­la Re­pub­bli­ca, nei con­fron­ti di 12 in­da­ga­ti.

E sta­ta data inol­tre ese­cu­zio­ne ad un de­cre­to di per­qui­si­zio­ne e con­te­stua­le in­for­ma­zio­ne di ga­ran­zia, emes­so dal­la Pro­cu­ra Di­stret­tua­le del­la Re­pub­bli­ca di Ca­ta­nia, nei con­fron­ti di ul­te­rio­ri 8 in­da­ga­ti in sta­to di li­ber­tà.

Se­con­do l’im­po­sta­zio­ne ac­cu­sa­to­ria ac­col­ta dal GIP, alla luce de­gli ele­men­ti at­tual­men­te di­spo­ni­bi­li e con­si­de­ran­do la fase pro­ces­sua­le pre­li­mi­na­re che non ha an­co­ra per­mes­so l’in­stau­ra­zio­ne del con­trad­dit­to­rio da­van­ti al giu­di­ce e quin­di fer­ma re­stan­do la pre­sun­zio­ne d’in­no­cen­za, gli in­da­ga­ti sono ri­te­nu­ti gra­ve­men­te in­di­zia­ti, a va­rio ti­to­lo, dei rea­ti di con­cor­so ln estor­sio­ne, fur­to ag­gra­va­to in con­cor­so, ri­cet­ta­zio­ne ag­gra­va­ta in con­cor­so, pro­du­zio­ne, traf­fi­co e de­ten­zio­ne il­le­ci­ti di so­stan­ze stu­pe­fa­cen­ti, non­ché de­ten­zio­ne il­le­ga­le di armi.

L’o­pe­ra­zio­ne, de­no­mi­na­ta “VIL­LA GLO­RI”, ha ri­guar­da­to, quin­di un grup­po che sul­la base de­gli in­di­zi rac­col­ti avreb­be di­spo­ni­bi­li­tà di armi e base ope­ra­ti­va in una “stal­la” Sita nel quar­tie­re Pi­ca­nel­lo di Ca­ta­nia e più pre­ci­sa­men­te in una tra­ver­sa di piaz­za Vil­la Glo­ri.. Il grup­po sa­reb­be sta­to de­di­to, sen­za so­lu­zio­ne di con­ti­nui­tà, ai fur­ti di vei­co­li in so­sta sul­la pub­bli­ca via, alle estor­sio­ni con il me­to­do del “ca­val­lo di ri­tor­no” e alla ri­cet­ta­zio­ne de­gli stes­si mez­zi.

Dal­le in­da­gi­ni è inol­tre emer­so che 12 in­da­ga­ti sa­reb­be­ro sta­ti an­che coin­vol­ti in un’at­ti­vi­tà di traf­fi­co e de­ten­zio­ne il­le­ci­ta di so­stan­ze stu­pe­fa­cen­ti, prin­ci­pal­men­te ma­ri­jua­na, ha­shish e dro­ghe sin­te­ti­che.

L’in­da­gi­ne, coor­di­na­ta dal­la Pro­cu­ra Di­stret­tua­le del­la Re­pub­bli­ca e con­dot­ta dal Nu­cleo

carabinieri-operazione-villa-glori-furto-ricettazione-produzione-traffico-e-detenzione-di-stupefacenti-detenzione-illegale-di-armi-video

del­la Com­pa­gnia Ca­ra­bi­nie­ri di Ca­ta­nia Piaz­za Dan­te da ot­to­bre 2022 ad apri­le 2023, si è svi­lup­pa­ta at­tra­ver­so at­ti­vi­tà tec­ni­ca di in­ter­cet­ta­zio­ne e nu­me­ro­si ri­scon­tri og­get­ti­vi qua­li ar­re­sti in fla­gran­za di rea­to, se­que­stri di dro­ga, de­na­ro e armi, che han­no con­sen­ti­to di ri­co­strui­re a li­vel­lo in­ve­sti­ga­ti­vo il mo­dus ope­ran­di de­gli in­da­ga­ti, che quo­ti­dia­na­men­te avreb­be com­mes­so fur­ti di vei­co­li nel­la pro­vin­cia di Ca­ta­nia con stru­men­ti tec­no­lo­gi­ca­men­te avan­za­ti per elu­de­re le cen­tra­li­ne elet­tro­ni­che.

I mez­zi tra­fu­ga­ti sa­reb­be­ro poi di­ven­ta­ti og­get­to di estor­sio­ni che frut­ta­va­no tra i 500 ed i 1500 euro, a se­con­da del­la mar­ca, del mo­del­lo e del va­lo­re di mer­ca­to del vei­co­lo.

Le estor­sio­ni sa­reb­be­ro sta­te at­tua­te se­con­do la co­sid­det­ta “re­go­la dei tre gior­ni’ dal fur­to, che si ri­fe­ri­sce al li­mi­te tem­po­ra­le en­tro il qua­le i pro­prie­ta­ri avreb­be­ro po­tu­to con­tat­ta­re gli au­to­ri per riot­te­ne­re il bene solo die­tro il pa­ga­men­to del­la som­ma di de­na­ro. In­fi­ne, tra­scor­si i tre gior­ni, le ri­cet­ta­zio­ni sa­reb­be­ro sta­te com­piu­te nel caso di man­ca­to per­fe­zio­na­men­to del rea­to estor­si­vo, at­tra­ver­so la ven­di­ta del vei­co­lo tra­fu­ga­to a sog­get­ti de­pu­ta­ti al “ta­glio”.

La stal­la, come det­to, avreb­be rap­pre­sen­ta­to, non solo sim­bo­li­ca­men­te ma an­che ope­ra­ti­va­men­te, il ful­cro del­le loro at­ti­vi­tà il­le­ci­te. Una sor­ta di base dove gli in­da­ga­ti si sa­reb­be­ro in­con­tra­ti per pia­ni­fi­ca­re i rea­ti, di­scu­te­re del prez­zo del­le estor­sio­ni, traf­fi­ca­re stu­pe­fa­cen­ti.

Nel­la stal­la il grup­po avreb­be cu­sto­di­to an­che armi e dro­ga, come emer­so nel cor­so di una per­qui­si­zio­ne ese­gui­ta du­ran­te le in­da­gi­ni, che ha per­mes­so di se­que­stra­re una pi­sto­la cal 7,65, il cal­cio­lo di un fu­ci­le, mu­ni­zio­ni va­rie e 15 stec­che di ma­ri­jua­na.

Gli in­da­ga­ti avreb­be­ro adot­ta­to an­che stra­te­gie per elu­de­re even­tua­li in­ve­sti­ga­zio­ni, di­mo­stran­do una no­te­vo­le “pro­fes­sio­na­li­tà” cri­mi­na­le nel­la ge­stio­ne del­le loro at­ti­vi­tà il­le­ci­te, come evi­den­zia­to dal­le in­ter­cet­ta­zio­ni che do­cu­men­ta­no l’u­ti­liz­zo di un lin­guag­gio vo­lu­ta­men­te crip­ti­co e vago. Que­ste mo­da­li­tà di co­mu­ni­ca­zio­ne tro­va­va­no ap­pli­ca­zio­ne non solo per or­ga­niz­za­re fur­ti o estor­sio­ni, ma an­che per la ge­stio­ne del­lo spac­cio di so­stan­ze stu­pe­fa­cen­ti.

A tale pro­po­si­to, emer­ge­reb­be­ro dal­le in­da­gi­ni svol­te qua­li in­di­zia­ti le fi­gu­re chia­ve di TRIN­GA­LE Giu­sep­pe, det­to “Zio Pino, e DI STE­FA­NO An­ge­lo, già con­dan­na­ti per as­so­cia­zio­ne per de­lin­que­re di stam­po ma­fio­so e au­to­ri di nu­me­ro­se estor­sio­ni ln con­cor­so; di PRI­VI­TE­RA Car­me­lo En­ri­co e SAN­FI­LIP­PO Se­ba­stia­no, che sa­reb­be­ro im­pli­ca­ti sia nel­l’or­ga­niz­za­zio­ne dei fur­ti che nel­le suc­ces­si­ve estor­sio­ni; SPI­NEL­LA Fran­ce­sco, che sa­reb­be coin­vol­to nei fur­ti, nel­la ge­stio­ne del­le estor­sio­ni uni­ta­men­te ad al­tri coin­da­ga­ti e nel­la at­ti­vi­tà di spac­cio; di AMAN­TE Ful­vio An­to­ni­no che, aven­do ac­ces­so di­ret­to ad armi, avreb­be svol­to svol­ge­va un ruo­lo di pri­ma­ria Im­por­tan­za nel­la con­trat­ta­zio­ne con le vit­ti­me dei fur­ti, con­tat­tan­do di vol­ta in vol­ta i pro­prie­ta­ri per pro­spet­ta­re loro la re­sti­tu­zio­ne del bene die­tro pa­ga­men­to di un cor­ri­spet­ti­vo e, in al­tre oc­ca­sio­ni, svol­gen­do trat­ta­ti­ve con ter­zi, a loro vol­ta in­te­res­sa­ti a far riac­qui­sta­re la di­spo­ni­bi­li­tà dei vei­co­li ai pro­prie­ta­ri.

Le at­ti­vi­tà in­ve­sti­ga­ti­ve han­no inol­tre rac­col­to in­di­zi si­gni­fi­ca­ti­vi che col­le­ga­no i rea­ti con­te­sta­ti a una rete di ul­te­rio­ri tra cui SCU­DE­RI Ales­sio, SCU­DE­RI Da­mia­no, BOC­CU­NI Giu­sep­pe Re­na­to, LIC­CIAR­DEL­LO Giu­sep­pe, ROS­SEL­LI ca­rio, TRIN­GA­LE An­to­nio Giu­sep­pe, BUZ­ZAN­CA Ro­sa­rio e VIN­CI­GUER­RA Sal­va­to­re, coin­vol­ti pre­va­len­te­men­te nel­lo spac­cio di so­stan­ze stu­pe­fa­cen­ti.

A ri­scon­tro del­le in­ve­sti­ga­zio­ni, sono sta­ti 8 sog­get­ti. Inol­tre, sono sta­te se­que­stra­te tre pi­sto­le, un fu­ci­le so­vrap­po­sto, mu­ni­zio­ni va­rie, non­ché ol­tre 20kg di ma­ri­jua­na, 1,6kg di ha­shish, 35gr di co­cai­na, 25gr di ke­ta­mi­na, 25gr di MDMA, 19 pa­stic­che di Ec­sta­sy e cir­ca 5000 euro in con­tan­te.

PER­SO­NE DE­STI­NA­TA­RIE DEL­LA MI­SU­RA:

CU­STO­DIA IN CAR­CE­RE:

RO­SA­RIO Buz­zan­ca, nato a Ca­ta­nia il 20.09.1999 SPI­NEL­LA Fran­ce­sco, nato a Ca­ta­nia il 07.12.2000 Dl STE­FA­NO An­ge­lo, nato a Ca­ta­nia il 02.06.1961 MO­RA­BI­TO Fe­de­ri­co, nato a Ca­ta­nia il 08.07.2003 SAN­FI­LIP­PO Se­ba­stia­no, nato a Ca­ta­nia il 02.06.1992 TRIN­GA­LE Giu­sep­pe, nato a Ca­ta­nia il 30.03.1970

OB­BLI­GO Dl DI­MO­RA