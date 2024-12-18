CATANIA, RUBAVANO AUTO E MOTO IN TUTTA LA PROVINCIA E POI CHIEDEVANO DENARO AI PROPRIETARI PER LA RESTITUZIONE: 6 ARRESTI. I NOMI
Alle prime ore di questa mattina, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, oltre 100 militari del Comando Provinciale Carabinieri di Catania,...
Alle prime ore di questa mattina, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, oltre 100 militari del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, supportati dai reparti specializzati dell’Arma,
hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale (6 in carcere e 6 all’obbligo di dimora) emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, su richiesta della locale Procura Distrettuale della Repubblica, nei confronti di 12 indagati.
E stata data inoltre esecuzione ad un decreto di perquisizione e contestuale informazione di garanzia, emesso dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, nei confronti di ulteriori 8 indagati in stato di libertà.
Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal GIP, alla luce degli elementi attualmente disponibili e considerando la fase processuale preliminare che non ha ancora permesso l’instaurazione del contraddittorio davanti al giudice e quindi ferma restando la presunzione d’innocenza, gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di concorso ln estorsione, furto aggravato in concorso, ricettazione aggravata in concorso, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, nonché detenzione illegale di armi.
L’operazione, denominata “VILLA GLORI”, ha riguardato, quindi un gruppo che sulla base degli indizi raccolti avrebbe disponibilità di armi e base operativa in una “stalla” Sita nel quartiere Picanello di Catania e più precisamente in una traversa di piazza Villa Glori.. Il gruppo sarebbe stato dedito, senza soluzione di continuità, ai furti di veicoli in sosta sulla pubblica via, alle estorsioni con il metodo del “cavallo di ritorno” e alla ricettazione degli stessi mezzi.
Dalle indagini è inoltre emerso che 12 indagati sarebbero stati anche coinvolti in un’attività di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, principalmente marijuana, hashish e droghe sintetiche.
L’indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica e condotta dal Nucleo
I mezzi trafugati sarebbero poi diventati oggetto di estorsioni che fruttavano tra i 500 ed i 1500 euro, a seconda della marca, del modello e del valore di mercato del veicolo.
Le estorsioni sarebbero state attuate secondo la cosiddetta “regola dei tre giorni’ dal furto, che si riferisce al limite temporale entro il quale i proprietari avrebbero potuto contattare gli autori per riottenere il bene solo dietro il pagamento della somma di denaro. Infine, trascorsi i tre giorni, le ricettazioni sarebbero state compiute nel caso di mancato perfezionamento del reato estorsivo, attraverso la vendita del veicolo trafugato a soggetti deputati al “taglio”.
La stalla, come detto, avrebbe rappresentato, non solo simbolicamente ma anche operativamente, il fulcro delle loro attività illecite. Una sorta di base dove gli indagati si sarebbero incontrati per pianificare i reati, discutere del prezzo delle estorsioni, trafficare stupefacenti.
Nella stalla il gruppo avrebbe custodito anche armi e droga, come emerso nel corso di una perquisizione eseguita durante le indagini, che ha permesso di sequestrare una pistola cal 7,65, il calciolo di un fucile, munizioni varie e 15 stecche di marijuana.
Gli indagati avrebbero adottato anche strategie per eludere eventuali investigazioni, dimostrando una notevole “professionalità” criminale nella gestione delle loro attività illecite, come evidenziato dalle intercettazioni che documentano l’utilizzo di un linguaggio volutamente criptico e vago. Queste modalità di comunicazione trovavano applicazione non solo per organizzare furti o estorsioni, ma anche per la gestione dello spaccio di sostanze stupefacenti.
A tale proposito, emergerebbero dalle indagini svolte quali indiziati le figure chiave di TRINGALE Giuseppe, detto “Zio Pino, e DI STEFANO Angelo, già condannati per associazione per delinquere di stampo mafioso e autori di numerose estorsioni ln concorso; di PRIVITERA Carmelo Enrico e SANFILIPPO Sebastiano, che sarebbero implicati sia nell’organizzazione dei furti che nelle successive estorsioni; SPINELLA Francesco, che sarebbe coinvolto nei furti, nella gestione delle estorsioni unitamente ad altri coindagati e nella attività di spaccio; di AMANTE Fulvio Antonino che, avendo accesso diretto ad armi, avrebbe svolto svolgeva un ruolo di primaria Importanza nella contrattazione con le vittime dei furti, contattando di volta in volta i proprietari per prospettare loro la restituzione del bene dietro pagamento di un corrispettivo e, in altre occasioni, svolgendo trattative con terzi, a loro volta interessati a far riacquistare la disponibilità dei veicoli ai proprietari.
Le attività investigative hanno inoltre raccolto indizi significativi che collegano i reati contestati a una rete di ulteriori tra cui SCUDERI Alessio, SCUDERI Damiano, BOCCUNI Giuseppe Renato, LICCIARDELLO Giuseppe, ROSSELLI cario, TRINGALE Antonio Giuseppe, BUZZANCA Rosario e VINCIGUERRA Salvatore, coinvolti prevalentemente nello spaccio di sostanze stupefacenti.
A riscontro delle investigazioni, sono stati 8 soggetti. Inoltre, sono state sequestrate tre pistole, un fucile sovrapposto, munizioni varie, nonché oltre 20kg di marijuana, 1,6kg di hashish, 35gr di cocaina, 25gr di ketamina, 25gr di MDMA, 19 pasticche di Ecstasy e circa 5000 euro in contante.
PERSONE DESTINATARIE DELLA MISURA:
CUSTODIA IN CARCERE:
- ROSARIO Buzzanca, nato a Catania il 20.09.1999
- SPINELLA Francesco, nato a Catania il 07.12.2000
- Dl STEFANO Angelo, nato a Catania il 02.06.1961
- MORABITO Federico, nato a Catania il 08.07.2003
- SANFILIPPO Sebastiano, nato a Catania il 02.06.1992
- TRINGALE Giuseppe, nato a Catania il 30.03.1970
OBBLIGO Dl DIMORA
- AMANTE Fulvio, nato a Catania il 27.05.2003
- LA MARTINA santo, nato a Catania il 15.09.1986
- LEONARDI Orazio, nato a Catania il 12.08.1978
- NICOLOSI Ernesto Carmelo, nato a Catania il 26.07.1986
- PRIVITERA Carmelo Enrico, nato a Catania il 07.11.1995
- SCUDERI Alessio, nato a Catania il 14.06.2001