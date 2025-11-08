Catania, ruspe in azione all’Oasi del Simeto: demolita villetta abusiva a due piani

Continuano le demolizioni di costruzioni abusive disposte della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania a seguito di sentenze passate in giudicato.Questa mattina i mezzi meccanici sono entrat...

Continuano le demolizioni di costruzioni abusive disposte della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania a seguito di sentenze passate in giudicato.

Questa mattina i mezzi meccanici sono entrati nuovamente in azione nel Comune di Catania, nella zona dell’Oasi del Simeto dove verrà interamente demolita una costruzione a due piani, con un piano terra rifinito, insistente su un’area di 160 metri quadrati, con portanti in cemento armato, e primo piano rustico con 4 portici per 40 metri quadrati ciascuno.

L’immobile è stato costruito senza le autorizzazioni necessarie, con la realizzazione di nuova volumetria e un conseguente carico urbanistico in violazione delle normative di settore, venendo così leso l’interesse pubblico urbanistico e lo sviluppo regolare dell’assetto urbanistico.

Le opere sono state costruite in conglomerato cementizio, in totale assenza di documentazione progettuale presentata al Comune.

Incaricata della demolizione è una ditta confiscata alla mafia e si stima che l’attività proseguirà per i prossimi giorni.

La Procura Distrettuale di Catania, grazie all’opera dei Carabinieri Forestali appartenenti alla Sezione di Polizia Giudiziaria etnea, prosegue l’attività volta al ripristino del territorio, specie in aree protette, attraverso la demolizione coatta dei fabbricati abusivamente realizzati, a cui si giunge comunque nel caso di mancata ottemperanza dell’ordine di abbattimento.

Rimane alta la guardia della Procura e delle forze dell’ordine, sia nella prevenzione contro gli abusi sia in fase repressiva.

Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni per altri immobili abusivi che si trovano nel territorio della provincia catanese.

7 Novembre 2025