CATANIA. SALGO DALLA SCALA “A” PER FUGGIRE DALLA “B”: SPACCIATORE BECCATO IN VIALE GRIMALDI

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa hanno arrestato, nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, il 27enne catanese Alfio PALERMO.

L’attività info-investigativa svolta dai militari aveva accertato che il giovane era dedito al commercio di droga e pertanto, dopo dei servizi di osservazione, era stato sorpreso dagli operanti mentre cedeva la sostanza stupefacente ad un cliente in viale Grimaldi 10.

Il giovane alla vista dei Carabinieri si dava precipitosamente alla fuga tentando di seminarli imboccando la scala “A” dell’edificio, raggiungere la terrazza, per fuoriuscirne poi dall’ingresso “B” del caseggiato ma l’escamotage, purtroppo per lui, veniva vanificato dai militari che da esperti conoscitori del luogo gli si paravano di fronte ammanettandolo.

All’esito della perquisizione il pusher veniva trovato in possesso di circa 160 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, alcune dosi di crack ed una somma di denaro di 525 euro, presumibilmente provento dell’illecita attività, nonché di una ricetrasmittente con la quale lo spacciatore si teneva costantemente in contatto con la vedetta, magistralmente elusa dagli operanti.

La droga ed il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato e stato posto ai domiciliari in attesa d’essere giudicato con il rito per direttissima.