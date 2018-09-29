CATANIA: SAN MICHELE ARCANGELO LA POLIZIA DI STATO FESTEGGIA IL SUO PATRONO

I poliziotti della Questura e delle specialità della Polizia di Stato di Catania si sono ritrovati, questa mattina, nella chiesa di san Michele ai Minoriti dove, insieme alle Autorità civili e militar...

I poliziotti della Questura e delle specialità della Polizia di Stato di Catania si sono ritrovati, questa mattina, nella chiesa di san Michele ai Minoriti dove, insieme alle Autorità civili e militari e a tanti cittadini che hanno partecipato alla celebrazione, hanno reso omaggio al santo Patrono della Polizia di Stato.

La voce dell’Arcivescovo celebrante, mons. Gristina, sono state accompagnate dalle voci e dalle note del coro dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato che ha reso ancor più solenne la cerimonia.

E grande è stata l’emozione, alle parole del Questore Albert Francini che, rivolgendosi ai fedeli che gremivano la chiesa, ha espresso la speranza, anzi, la certezza, che quanti in vita abbiano indossato la divisa con onore, con senso del dovere e con lo spirito di sacrificio che da sempre hanno contraddistinto uomini e donne della Polizia di Stato, costituiscano oggi le schiere “agli ordini” di San Michele Arcangelo.

E “imparare ad essere Angeli” è stato l’auspicio espresso dall’Arcivescovo Gristina, “Angeli per stare vicino alla gente”…

…Angeli per Esserci Sempre.