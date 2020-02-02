CATANIA: SANT’AGATA 2020, QUESTA SERA IL SINDACO CONSEGNA LA CANDELORA D’ORO AI VIGILI DEL FUOCO
Domenica 2 febbraio alle ore 20,00 nella corte del Municipio di Catania, a palazzo degli elefanti, nella serata che dà il via ai momenti più intensi dei festeggiamenti di Sant'Agata, il sindaco Salvo Pogliese consegnerà la Candelora D’oro ai Vigili del Fuoco di Catania.
La XXII cerimonia di conferimento della Candelora d'oro si svolgerà, come di consueto, alla presenza di autorità civili, religiose e militari.
Un appuntamento che si concluderà, come ogni anno, con l'omaggio floreale alla patrona Agata sulla Cattedrale, proprio da parte dei Vigili del Fuoco di Catania.
Prima della consegna dell’ambita onorificenza, il Sindaco Salvo Pogliese e l'arcivescovo di Catania monsignor Salvatore Gristina, alle ore 19,00, procederanno alla rituale accensione della lampada votiva in onore della Santa Patrona.