CATANIA: Sant’Agata, la candelora d’oro a Rosario Fiorello

Andrà a Rosario Fiorello la Candelora d’argento, premio del Comune di Catania attribuito durante i festeggiamenti per la Patrona, San'Agata, a personalità che si sono distinte nei campi delle professioni, delle scienze, della cultura, del volontariato e dello sport. La consegna avverrà il 2 febbraio alle 20 nel Municipio del capoluogo etneo,

«Con Rosario Fiorello - ha commentato il sindaco Enzo Bianco - quest’anno intendiamo premiare l’intraprendenza, l’ironia e l'autoironia del Catanese, del Siciliano che riesce a esaltare le proprie naturali doti fino a raggiungere l’eccellenza e, senza timori reverenziali, è capace di confrontarsi, alla pari, con autentici mostri sacri, in questo caso dello spettacolo internazionale».

Prima della consegna il sindaco Enzo Bianco e l’arcivescovo monsignor Salvatore Gristina procederanno alla rituale accensione della lampada votiva in onore di Sant'Agata. Subito dopo, in piazza Duomo, ci sarà il tradizionale l’omaggio floreale a Sant'Agata da parte dei Vigili del Fuoco. Seguirà uno spettacolo con video proiezione sulla facciata di Palazzo dei Chierici a cura di Fabrizio Villa e i fuochi barocchi. Al termine prenderà il via la Notte dei Musei e del Commercio.