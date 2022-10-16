CATANIA. SANZIONATA UNA PANINERIA AMBULANTE E MULTE PER OLTRE 12MILA EURO

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, l’ausilio di personale della Polizia Locale e dei veterinari dell’Asp hanno proceduto a...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, l’ausilio di personale della Polizia Locale e dei veterinari dell’Asp hanno proceduto ad un controllo del territorio mirato al contrasto dell’illegalità diffusa, focalizzando l’attenzione sul quartiere di “Librino”.

I Militari dell’Arma hanno proceduto così a diverse verifiche preventive per accertare il rispetto delle norme igienico sanitarie previste per le attività commerciali che effettuano la somministrazione di cibi e bevande e il possesso delle autorizzazioni richieste per la gestione delle relative attività.

Sono state sottoposte a controllo alcune paninerie ambulanti del viale Castagnola tra le quali una è risultata priva di autorizzazione sanitaria per il deposito di carni, risultate peraltro prive di tracciabilità.

Al gestore della panineria, un 37enne catanese, è stata anche contestata l’occupazione abusiva della sede stradale perché aveva invaso l’area pubblica posizionando diverse sedie, sgabelli, tavoli e tende-gazebo, che sono stati tutti sottoposti a sequestro.

Complessivamente i Carabinieri, per le irregolarità riscontrate, hanno comminato al predetto gestore sanzioni amministrative per un importo di 4.673 euro.

Nel medesimo contesto operativo i controlli alla circolazione stradale hanno consentito l’identificazione di una trentina di persone ed il controllo di una quindicina di veicoli.

Sono state rilevate una decina di violazioni al Codice della Strada (mancata copertura assicurativa, e mancata revisione periodica, guida senza patente) con conseguenti sanzioni per un importo di 12.586 euro.