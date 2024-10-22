CATANIA: SANZIONATI 11 PARCHEGGIATORI ABUSIVI, TRA I FERMATI UN 32ENNE DI PATERNÒ E UN 36ENNE DI BELPASSO

Una serie di controlli a tappeto della Polizia di Stato nelle vie e nelle piazze della città per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. L’ennesimo giro di vite disposto dal Questore di Ca...

L’ennesimo giro di vite disposto dal Questore di Catania ha portato all’individuazione di ben 11 soggetti, beccati dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico mentre stazionavano nei pressi di automobili in sosta.

La maggior parte degli uomini identificati dai poliziotti sono stati colti in flagranza, immedesimati a compiere gesti e manovre inequivocabilmente rivolte agli automobilisti.

Nel corso dell’ultima settimana, gli agenti, a bordo di equipaggi moto montati ed automontati, hanno intensificato i controlli, sia diurni che serali, in diversi punti della città per assicurare il rispetto delle norme, la sicurezza, la serenità degli automobilisti e dei clienti delle attività commerciali.

Un parcheggiatore abusivo di 21 anni è stato denunciato per violazione del Foglio di via emesso dal Questore, nello scorso settembre, con il divieto di fare ritorno a Catania per un periodo di quattro anni. Il 21enne è stato trovato nei pressi di corso Sicilia e, alla vista degli agenti, ha tentato di dileguarsi, ma è stato fermato e identificato. Accertata la violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento del Questore, l’uomo è stato denunciato.

In un altro caso, un uomo di 32 anni, originario di Paternò, è stato beccato a svolgere abusivamente l’attività di parcheggiatore a distanza di soli due giorni, nello stesso punto, in piazza Borsellino.

Per lui sono scattate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il pattugliamento dinamico della Polizia di Stato ha consentito di individuare e sanzionare altri cinque parcheggiatori, tutti pregiudicati, tre catanesi di 29, 32 e 41 anni, un 36enne di Belpasso e un 54enne originario di Ramacca.

Per gli altri quattro parcheggiatori identificati dai poliziotti della Questura, oltre alle sanzioni amministrative, sono scattate le denunce, in stato di libertà, per le violazioni delle prescrizioni del Dacur che dispone il divieto di frequentare e stazionare nelle vie e nelle piazze dove sono stati sorpresi a svolgere l’attività illecita di posteggiatore. In particolare, sono stati sorpresi tra via Dusmet e piazza Borsellino; si tratta di catanesi, pregiudicati, rispettivamente di 24, 52, 32 e 73 anni, i quali sono stati denunciati per aver violato il provvedimento emesso dal Questore.