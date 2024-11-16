CATANIA. SBAGLIANO STRADA A CAUSA DELLE DEVIAZIONI: CARABINIERI SCORTANO DONNA ALL’OTTAVO MESE IN OSPEDALE

L’Arma dei Carabinieri svolge un ruolo che va oltre la semplice prevenzione e repressione dei reati, rappresentando anche un solido punto di riferimento per la cittadinanza, soprattutto nei momenti di...

È in tale contesto che, alle 3 di stanotte, una pattuglia del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Gravina di Catania, già impegnata in un servizio di perlustrazione sul territorio, è stata avvicinata in via Etnea del Comune di San Giovanni La Punta, da una coppia in preda al panico.

I due coniugi, in viaggio da Nicolosi e diretti all’ospedale Cannizzaro avevano, infatti, perso l’orientamento a causa delle interruzioni stradali causate dalle cattive condizioni ambientali e dalla pioggia, e si trovavano in una situazione critica poiché la donna, all’ottavo mese di gravidanza, stava molto male e necessitava di assistenza medica immediata.

Comprendendo la delicatezza della situazione e l’urgenza dell’intervento, i militari hanno subito allertato la Centrale Operativa, informandola che stavano per scortare la coppia al pronto soccorso.

Accesi quindi sirene e lampeggianti, per garantire la massima rapidità, la gazzella ha scortato l’auto fino al nosocomio, dove la donna ha potuto ricevere le cure necessarie senza ulteriori attese, percorrendo circa una decina di chilometri in poco meno di 10 minuti.

La prontezza e sensibilità dimostrate hanno fatto sì che la futura madre ricevesse l’assistenza medica in un momento in cui ogni minuto era prezioso.

Al termine di questo intervento, i futuri genitori, visibilmente sollevati e profondamente grati, hanno ringraziato i militari per l’attenzione e il sostegno ricevuto.

Questo episodio è una ulteriore testimonianza concreta dell’impegno che i Carabinieri mettono al servizio della collettività, sempre pronti a intervenire con professionalità, dedizione e sensibilità soprattutto nei momenti di maggiore bisogno.