CATANIA. Scappa in scooter contromano e senza patente: inseguimento da film, arrestato 19enne con droga

Inseguimento ad alta tensione nel centro cittadino, dove un 19enne è stato arrestato dai Carabinieri al termine di una fuga contromano tra le vie della città. Il giovane è ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

L’operazione è stata condotta dai motociclisti del Nucleo Radiomobile di Catania, impegnati in un servizio di controllo del territorio. Durante la pattuglia, i militari hanno notato il giovane alla guida di uno scooter che, alla loro vista, ha improvvisamente accelerato tentando di sottrarsi al controllo.

Ne è scaturito un inseguimento dinamico tra le strade cittadine, con il 19enne che ha compiuto manovre estremamente pericolose, percorrendo tratti contromano e attraversando incroci a velocità sostenuta, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. La prontezza e il coordinamento dei Carabinieri hanno però consentito di mantenere il contatto e bloccare il fuggitivo in sicurezza.

La successiva perquisizione personale e del mezzo ha permesso di rinvenire un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi: marijuana, hashish, cocaina e anche una particolare tipologia di hashish ad alta concentrazione di principio attivo, nota come “Bubble Hash”, oltre a liquido contenente THC destinato alle sigarette elettroniche.

Il peso complessivo della droga sequestrata è risultato pari a quasi 300 grammi. I militari hanno inoltre trovato 1.735 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Ulteriori accertamenti hanno evidenziato che il giovane era privo di patente e senza copertura assicurativa. Per queste violazioni sono state elevate sanzioni al Codice della Strada, con il conseguente sequestro amministrativo dello scooter.

Sulla base degli elementi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 19enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari.