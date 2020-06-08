CATANIA, SCIOPERO USB VIGILI DEL FUOCO: FORTE ADESIONE DAVANTI SEDE PROVINCIALE

Oggi l'Usb Vigili del fuoco di Catania ha indetto lo sciopero provinciale, che si è materializzato stamattina con un partecipato presidio davanti alla sede del Comando provinciale di via Cesare Beccar...

Oggi l'Usb Vigili del fuoco di Catania ha indetto lo sciopero provinciale, che si è materializzato stamattina con un partecipato presidio davanti alla sede del Comando provinciale di via Cesare Beccaria.

Il presidio si è trasformato anche in una conferenza stampa, considerata la presenza della stampa televisiva, radiofonica e cartacea. Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale di USB Vvf Sicilia ed altri vigili del fuoco hanno spiegato le ragioni della protesta con una lunga lista di richieste e denunce: " Diritti; Tutela; Assunzioni; Riclassificazione delle obsolete sedi; Tamponi e Test sierologici in maniera costante; Fondi per le sedi di servizio; DPI carenti; Pulizie e sanificazione delle sedi straordinarie; Parametri INAIL; Spettanze Oasi del Simeto, anno 2018/19, e Boschive, anno 2019".

Insieme ai vigili del fuoco era presente una delegazione della Federazione del Sociale Usb Catania.