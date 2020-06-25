CATANIA, SCIVOLA SULLA SCOGLIERA: FERITA UNA 26ENNE

Intorno all’una della scorsa notte, su richiesta del 118, una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Catania è intervenuta per soccorrere una donna di 26 anni scivolata sulla scoglier...

Intorno all’una della scorsa notte, su richiesta del 118, una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Catania è intervenuta per soccorrere una donna di 26 anni scivolata sulla scogliera di Catania, all’altezza del civ. 37 di viale Artale Alagona.

La giovane donna, dopo essere stata stabilizzata dal personale sanitario è stata recuperata con l’ausilio di un’autoscala e di tecniche speleo alpino fluviali (SAF).

È stata successivamente trasporata all’ospedale Cannizzaro di Catania e presa in carico in codice rosso al Trauma Center, dove è stata sottoposta a esami strumentali e visite specialistiche. La paziente non è in pericolo di vita: ha subìto, oltre a varie escoriazioni, un trauma facciale che richiederà ulteriori trattamenti

Le cause della caduta sono in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato, intervenuta anch’essa sul posto.