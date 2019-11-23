CATANIA, SCOMMESSE SU PARTITE DI LEGA PRO: ARRESTATO IL GIOCATORE GIORDANO MACCARRONE

La Polizia di Stato su delega della Procura Distrettuale di Catania, ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale nei confronti tre pers...

La Polizia di Stato su delega della Procura Distrettuale di Catania, ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale nei confronti tre persone ritenute responsabili in concorso di frode in competizioni sportive.

Gli arrestati, posti agli arresti domiciliari, sono:

LEANZA Andrea di anni 39, titolare di un centro scommesse;

CAVALLARO Rosario di anni 39, dipendente ditta privata;

MACCARRONE Giordano di anni 29, calciatore.

L’indagine del Compartimento Polizia Postale di Catania trae origine dalla denuncia del titolare una agenzia di scommesse di Catania che lamentava la sottrazione di migliaia di euro da alcuni suoi conti gioco on-line tramite accessi abusivi informatici da parte di ignoti.

Nel corso delle investigazioni per la iniziale frode informatica, che ha successivamente condotto a soggetti diversi dagli arrestati, emergevano responsabilità per un altro reato ovvero quello di frode in competizioni sportive. Infatti, le intercettazioni e le analisi informatiche dei diversi smartphone, sequestrati nel corso delle perquisizioni disposte dalla Procura, mettevano in luce l’esistenza di un sodalizio criminoso dedito alla realizzazione di frodi in competizioni calcistiche di Lega Pro. In particolare, il LEANZA ed il CAVALLARO, al fine di ottenere un profitto dalle vincite di scommesse sportive, avvalendosi della fattiva collaborazione del MACCARRONE, all’epoca calciatore del Bisceglie, si adoperavano per alterare talvolta l’esito delle partite, talvolta il numero dei “corner” e talvolta il numero delle espulsioni dei giocatori. Queste ultime due tipologie di scommesse erano compiute su eventi che, a differenza del risultato finale dell’incontro, sarebbero passati inosservati. Tra l’altro le stesse scommesse venivano compiute su piattaforme da gioco estere al fine di eludere eventuali indagini.

Almeno tre gli incontri calcistici dello scorso campionato in cui è stato accertato l’interesse degli arrestati: Trapani-Bisceglie, Rende-Bisceglie e Bisceglie-Sicula Leonzio.

Alla luce di tutte le risultanze investigative raccolte, il Pubblico Ministero ha richiesto ed ottenuto dal GIP l’ordinanza di custodia cautelare eseguita nella mattina odierna dalla Polizia.