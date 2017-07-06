CATANIA: SCOMPARSO 18ENNE SUI SOCIAL L’APPELLO DI AMICI E PARENTI
Da due giorni non si hanno notizie di Corrado Finocchiaro, il 18enne catanese che l’altro ieri non ha fatto ritorno a casa senza dare notizie ai familiari e agli amici.
Il ragazzo aveva da poco sostenuto gli esami di maturità al liceo classico Spedalieri.
A comunicare il fatto, su Facebook, sono i tanti amici che stanno condividendo in queste ore numerosi post dedicati al giovane. "Se avete visto questo ragazzo che da ieri sera non da più notizie di sé a casa - recita il testo pubblicato sul noto social network - per favore contattatemi. Ha 18 anni, vive a Catania e si chiama Corrado Finocchiaro. Grazie". “