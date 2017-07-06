CATANIA: SCOMPARSO 18ENNE SUI SOCIAL L’APPELLO DI AMICI E PARENTI

Da due giorni non si hanno notizie di Corrado Finocchiaro, il 18enne catanese che l’altro ieri non ha fatto ritorno a casa senza dare notizie ai familiari e agli amici.Il ragazzo aveva da poco sostenu...

A cura di Redazione 06 luglio 2017 13:59

