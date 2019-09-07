CATANIA: SCONTRO AUTO-SCOOTER NELLA NOTTE, PERDE LA VITA UN 21ENNE

Gravissimo incidente nella notte a Zia Lisa. Uno scontro che è stato fatale a Giuseppe Ferlito, di appena 21 anni, che si è scontrato con un suv, guidato da un uomo rimasto illeso.Il ragazzo, che viag...

Gravissimo incidente nella notte a Zia Lisa. Uno scontro che è stato fatale a Giuseppe Ferlito, di appena 21 anni, che si è scontrato con un suv, guidato da un uomo rimasto illeso.

Il ragazzo, che viaggiava "a bordo di uno scooter SH, con casco indossato, è stato travolto da un fuoristrada", si legge nella pagina Facebook dell'associazione vittime della strada.

Trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Garibaldi, è spirato poco dopo l'arrivo al nosocomio

“Impossibile crederci. Resterai il cuore della Terrazza Barone, tu che fino a ieri mi dicevi che ero la tua seconda mamma e titolare come me non ce n’erano. Per me eri diventato come un figlio, educato e rispettoso, non ho parole gioia. Ti tengo nel cuore perché per la mano non posso più. Ti voglio un bene dell’anima Giuseppe”: queste le parole d’addio di Rossella, titolare del luogo di lavoro della vittima.