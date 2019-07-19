95047

CATANIA: SCONTRO FURGONE-AUTO, ELISOCCORSO SUL POSTO

A cura di Redazione Redazione
19 luglio 2019 13:54
FLASH

Un gravissimo incidente stradale, si è verificato intorno alle ore 13 sulla Strada Statale 192 in territorio di Catania.

Per cause, ancora, in via di accertamento da parte delle competenti Autorità, si sono scontrati in maniera violenta un furgone ed una Opel Astra

Sul posto i Vigili del Fuoco di Catania, immediatemente intervenuti, che hanno  provveduto ad estrarre dall’abitacolo il conducente e dopo averlo stabilizzato, l’hanno affidato alle prime cure sanitarie del 118.

Vista la gravità dell'intervento, sul posto da pochi minuti è atterrato l'elisoccorso.

