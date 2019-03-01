CATANIA: SCOPERTA OFFICINA MECCANICA ABUSIVA

Nei giorni scorsi, personale del commissariato Borgo Ognina ha effettuato controlli straordinari nel quartiere Picanello.Nel corso delle operazioni, è emersa un’attività di autorimessa, condotta in ma...

Nei giorni scorsi, personale del commissariato Borgo Ognina ha effettuato controlli straordinari nel quartiere Picanello.

Nel corso delle operazioni, è emersa un’attività di autorimessa, condotta in maniera del tutto abusiva.

All’interno dell’esercizio, erano presenti 11 autovetture in riparazione ma il titolare, sentito in merito, ha ammesso di esercitare senza provvedere ad alcun adempimento fiscale, privo di Scia e senza i requisiti essenziali per l’attività di meccatronica: pertanto, è stato sanzionato amministrativamente dalla Polizia Locale, presente all’accertamento, al pagamento della somma di 6mila euro circa ed è stata sequestrata l’attrezzatura da lavoro.