CATANIA: SCOPERTA UNA MANSARDA TRASFORMATA IN LABORATORIO PER IL CONFEZIONAMENTO DELLA DROGA, UN ARRESTO

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza il 35enne catanese Vito FINOCCHIARO, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata al...

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza il 35enne catanese Vito FINOCCHIARO, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

È stata un’azione fulminea quella degli uomini della Squadra “Lupi” che ieri sera, al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa, hanno fatto irruzione in quella palazzina di via Vezzosi, nel cuore del quartiere Picanello, luogo in cui hanno scoperto che il locale mansardato, protetto da una porta in ferro, sulla quale era stato apposto un cartello “irridente” con sopra scritto:<<se provate ad entrare sarà costretto ad usare tutta la mia prepotenza>>, era in realtà un mini laboratorio dove il reo preparava la droga da piazzare successivamente in strada.

Su uno dei banchi da lavoro, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 58 dosi di marijuana (circa 120 grammi), tre bilancini elettronici di precisione, una macchinetta per sigillare sottovuoto, nonché numerose bustine di plastica trasparente dotate di chiusura a binario.

La droga e il materiale sono stati sequestrati, mentre l’arrestato attenderà la direttissima in regime di arresti domiciliari.