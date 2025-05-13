CATANIA: SCOPERTI 40 KG DI PESCE IN CATTIVO STATO IN UN LOCALE DI VIA GARIBALDI, SANZIONI AMMINISTRATIVE

La Polizia di Stato ha coordinato, nello scorso fine settimana, un controllo amministrativo in un locale di via Garibaldi, particolarmente frequentato da giovani.L’intervento ha visto impegnati divers...

L’intervento ha visto impegnati diversi poliziotti della Questura di Catania, insieme al personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana e agli agenti del settore “annona” della Polizia Locale ed è stato finalizzato a verificare l’osservanza delle prescrizioni della licenza e delle autorizzazioni amministrative, nonché la qualità e la genuinità dei prodotti alimentari a tutela della salute dei consumatori.

Durante l’intero svolgimento degli accertamenti, i poliziotti hanno curato un’efficace cintura di sicurezza per consentire il regolare svolgimento dei controlli sotto diversi ambiti. Nello specifico, nei locali adibiti a cucina, il personale del Corpo Forestale ha trovato 40 chili di prodotti ittici tenuti in cattivo stato di conservazione. Per scongiurare rischi alla salute dei potenziali consumatori, gli alimenti sono stati sequestrati e contestualmente distrutti. Al riguardo, al titolare è stata contestata una sanzione di 1500 euro.

Diverse le irregolarità amministrative rilevate dalla Polizia Locale che, complessivamente, ha elevato sanzioni per 7500 euro per l’occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione, per la mancata pubblicità del listino prezzi e per altre carenze documentali.