CATANIA. SCOPERTI A RUBARE DELLE CUFFIE ELETTRONICHE IN UN NEGOZIO, ARRESTATI

I poliziotti della Squadra Volante della Questura di Catania sono intervenuti in via Sant’Euplio, presso un noto magazzino commerciale, dove il personale in servizio di vigilanza aveva bloccato due cittadini stranieri che poco prima si erano resi responsabili del furto di cuffie elettroniche del valore di 150 euro.

Le due persone erano state notate mentre si introducevano all’interno dei camerini di prova, per poi allontanarsi repentinamente in direzione dell’uscita del negozio.

Insospettiti da tale comportamento, gli addetti al servizio di sicurezza sono andati a verificare all’interno dei camerini, rinvenendo a terra il sistema antitaccheggio delle cuffie.

A quel punto, i due sono stati bloccati dopo aver oltrepassato l’uscita del negozio. Su richiesta del personale di vigilanza hanno consegnato le cuffie elettroniche asportate poco prima.

Il responsabile dell’attività commerciale ha pertanto formalizzato denuncia e i due giovani, entrambi 26enni con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati tratti in arresto per furto aggravato in concorso e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.