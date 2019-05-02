CATANIA, SCOPERTI MENTRE SCASSINANO UN’AUTO: ARRESTATI DUE CATANESI
La Polizia di Stato ha arrestato i pluripregiudicati catanesi ALÌ Maurizio (classe 1983) e PUGLISI Orazio (classe 2000) per furto aggravato in concorso.
La sera dello scorso 30 aprile, agenti delle Volanti in servizio moto montato, a seguito di nota della Sala Operativa di furto in atto su autovettura, si portavano in via Teatro Greco bloccando i predetti ALÌ e PUGLISI che avevano appena forzato la portiera di una fiat Punto ed asportato l’autoradio, che tenevano ancora fra le mani.
Addosso agli stessi venivano anche rinvenuti arnesi atti allo scasso.
Pertanto, venivano quindi condotti in Questura, tratti in arresto e, su disposizioni del PM di turno, sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.