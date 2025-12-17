Catania, scoperto arsenale nel parco di Monte Po’: pistole cariche e munizioni

Nell’ambito del dispositivo operativo di controllo del territorio messo in campo dalla Guardia di finanza, i militari del I Gruppo hanno posto in essere mirate attività nell’area della città metropoli...

Nell’ambito del dispositivo operativo di controllo del territorio messo in campo dalla Guardia di finanza, i militari del I Gruppo hanno posto in essere mirate attività nell’area della città metropolitana di Catania, che hanno portato al rinvenimento e al sequestro di armi e munizioni occultate in un casolare abbandonato all’interno di un parco nel quartiere Monte Po’.

In particolare, nel corso delle attività di perlustrazione delle strade limitrofe all’area verde, una pattuglia notava in lontananza alcune persone presenti nei pressi dei ruderi di un casolare all’interno del parco, che, alla vista dei militari, si allontanavano frettolosamente lungo il pendio della collina.

I finanzieri procedevano comunque a un’accurata ispezione dell’area interessata, rinvenendo, occultate tra le macerie, una pistola Bruni modello 92, calibro 9mm modificata e con canna disostruita, rifornita con 6 proiettili pronti a essere esplosi, una pistola canna lunga J. Gaucher, una pistola Berretta P4 con matricola abrasa, n. 39 proiettili calibro 9, una cartuccera con 123 cartucce da caccia, 0,5 KG di pallini per ricarica cartucce per fucile da caccia, tre martelli rompivetro, bulloni e chiodi nonché 19,5 grammi di marijuana, porzionata in dosi.

Le armi e le munizioni sono state poste sotto sequestro e messe a disposizione dell’Autorità giudiziaria, affinché le pistole e i proiettili siano sottoposti a ulteriori accertamenti di tipo balistico e per il rinvenimento di eventuali impronte digitali.

L’operazione testimonia il costante impegno della Guardia di finanza nelle attività di controllo del territorio etneo a tutela della cittadinanza e per la sicurezza pubblica.