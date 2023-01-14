CATANIA, SCOPERTO CARROZZIERE ABUSIVO: PERCEPIVA IL REDDITO DI CITTADINANZA

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Nesima ha effettuato mirati controlli nel territorio di competenza, in particolare in via Capo Passero luogo ad alta densità criminale ove, di recente, s...

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Nesima ha effettuato mirati controlli nel territorio di competenza, in particolare in via Capo Passero luogo ad alta densità criminale ove, di recente, sono stati contestati numerosi reati in materia spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – anche da parte di minori – e in materia di armi e munizioni.

Particolare attenzione assume il controllo eseguito presso un’autocarrozzeria di circa 400 metri quadri, totalmente abusiva e, pertanto, il titolare, percettore del reddito di cittadinanza, è stato indagato in stato di libertà per immissione nociva di fumi nell’atmosfera e truffa aggravata ai danni dello stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche: l’intera area e l’attrezzatura è stata sottoposta a sequestro penale preventivo.

Eseguiti, infine, anche 47 controlli di soggetti sottoposti a misure restrittive, contestati numerose violazioni al Codice della Strada e effettuati controlli di veicoli e persone.