CATANIA: SCOPERTO DEPOSITO ABUSIVO CON CARCASSE DI AUTO RUBATE

Nel corso dei controlli straordinari del territorio, in particolar modo a Librino, operati dagli agenti di polizia è stato trovato un vero e proprio "cimitero" delle auto rubate.

Si tratta di un capannone in disuso che veniva utilizzato come deposito di numerose autovetture rubate, già smantellate dei relativi pezzi di ricambio e utilizzati per alimentare il lucroso mercato della ricettazione.

Inoltre nel corso dell’accertamento si è scoperto che il proprietario del capannone era assolutamente ignaro dell’utilizzo abusivo del suo capannone, in spregio delle più elementari norme a tutela del patrimonio. Le autovetture rinvenute, ridotte ormai in carcasse, sono state riconsegnate ai legittimi proprietari.