CATANIA. SCOPERTO UN DEPOSITO DI MOTO RUBATE

Il proprietario di una moto BMW di grossa cilindrata stava ancora sporgendo denuncia ai carabinieri per il furto del mezzo, avvenuto poco prima in via Fiorentino, quando una pattuglia in moto del Nucl...

Il proprietario di una moto BMW di grossa cilindrata stava ancora sporgendo denuncia ai carabinieri per il furto del mezzo, avvenuto poco prima in via Fiorentino, quando una pattuglia in moto del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale, sentita la nota di ricerca diramata dalla Centrale Operativa, si è immediatamente recata nella zona del furto. Dopo diversi giri eseguiti nelle vie limitrofe, i militari, percorrendo la via Petriera, si sono accorti che, dinanzi una abitazione in stato di abbandono posta al piano terra, era stata creata ad arte una sorta di rampa per facilitare l’ingresso nell’immobile dei mezzi a due ruote.

È bastato accedervi per scoprire che lo stesso era stato adibito da ignoti a deposito per motocicli rubati. Difatti, oltre alla BMW rubata poco prima in via Fiorentino, i militari hanno rinvenuto uno scooter Honda SH 300, rubato nei giorni scorsi in via Ammiraglio Caracciolo, nonché diversi accessori da moto (bauletti, specchietti e pneumatici).

I mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari.