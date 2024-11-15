CATANIA, SCOPERTO UN MERCATO DELLA DROGA: ARRESTATO UN PUSHER, SEQUESTRATI 9MILA EURO E UN CHILO DI STUPEFACENTI

Un vero e proprio market della droga è stato scoperto dalla Polizia di Stato in un appartamento della zona di San Francesco La Rena, nella disponibilità di un catanese di 43 anni.A smantellare una sig...

Un vero e proprio market della droga è stato scoperto dalla Polizia di Stato in un appartamento della zona di San Francesco La Rena, nella disponibilità di un catanese di 43 anni.

A smantellare una significativa base logistica per lo spaccio di sostanze stupefacenti sono stati gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, coadiuvati dalle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, nell’ambito della costante ed intensa attività finalizzata a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga in città.

La perquisizione dei poliziotti ha permesso di rinvenire oltre un chilo di sostanze stupefacenti, denaro in contanti ed anche diverse munizioni.

Nello specifico, grazie anche al fiuto del cane poliziotto “Maui”, è stato possibile scovare e sequestrare numerose buste e involucri contenenti 602 grammi di ketamina, 432 grammi di hashish, 209 grammi di marijuana, 20 grammi di cocaina, 76 grammi di ecstasy.

L’intervento dei poliziotti ha messo fine all’attività illecita messa in atto dal 43enne che ha trasformato l’abitazione in un market della droga in grado di offrire una gran varietà di sostanze con un significativo ritorno economico se si considera che, all’interno dell’edificio, è stata trovata la somma di 9650 euro, palese provento dello spaccio.

Nel corso dei controlli, gli agenti della Squadra Mobile hanno trovato e sequestrato anche 49 cartucce calibro 7.65.

Colto nella flagranza dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni per arma comune da sparo, il 43enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto in carcere.