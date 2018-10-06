CATANIA: SCOVATO UN ARSENALE IN UNA TOMBA AL CIMITERO

Lo scorso 2 ottobre, la Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi, ha rinvenuto e sequestrato, in due distinti siti, diverse armi, tra cui un micidiale kalashnikov, e migliaia di munizioni.In pa...

Lo scorso 2 ottobre, la Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi, ha rinvenuto e sequestrato, in due distinti siti, diverse armi, tra cui un micidiale kalashnikov, e migliaia di munizioni.

In particolare, personale della Squadra Mobile ha eseguito una perquisizione presso una vasta area adibita a parcheggio, ubicato nel rione di Nesima Superiore, nel corso della quale, posizionata sotto una moto coperta da un telone, ha rinvenuto una busta in plastica, al cui interno ha sequestrato: n.1 giubbotto antiproiettile, ove erano occultate un centinaio di cartucce di vario calibro; n.1 revolver cal. 357 magnum con tamburo rifornito di n.6 cartucce, n.1 pistola semiautomatica cal.44 magnum, completa di caricatore rifornito di n.6 cartucce.

Contestualmente, altro personale, ad esito di perquisizione eseguita all’interno del locale cimitero, in un incavo posto lateralmente ad un tomba, assicurato da un lucchetto, ha rinvenuto un sacco al cui interno ha sequestrato: n.1 mitraglietta con matricola abrasa munita di n.2 caricatori vuoti; n.1 pistola cal.7,65 con matricola abrasa; n.1 pistola cal.38 con matricola abrasa; diverse centinaia di cartucce di vario calibro per pistola e fucile.