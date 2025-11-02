Catania, segnalazione: “Da ore intrappolati nel parcheggio dell’aeroporto” per la Fiera dei Morti

Nel pomeriggio di oggi, alcuni lavoratori riferiscono di star riscontrando forti disagi nel lasciare il parcheggio SAC dell’aeroporto “Vincenzo Bellini”, con rallentamenti e lunghe attese sia in entra...

Nel pomeriggio di oggi, alcuni lavoratori riferiscono di star riscontrando forti disagi nel lasciare il parcheggio SAC dell’aeroporto “Vincenzo Bellini”, con rallentamenti e lunghe attese sia in entrata che in uscita. Secondo le testimonianze, la viabilità risulta particolarmente congestionata anche e soprattutto per l’intenso traffico diretto alla vicina Fiera dei Morti.

«Da ore intrappolati, non si entra e non si esce facilmente. C’è chi ha finito il turno alle 16 ed è ancora in coda nel parcheggio», segnalano alcuni dipendenti.

«Noi siamo operai aeroportuali. È una situazione davvero difficile», aggiunge un altro lavoratore.

Il traffico intenso starebbe causando notevoli ritardi, creando disagi a chi sta cercando di lasciare l’area al termine del turno di lavoro.

I segnalanti chiedono una migliore organizzazione della viabilità in occasione di eventi ad alto afflusso, per garantire regolare mobilità ai lavoratori e agli utenti aeroportuali.

La redazione resta in attesa di eventuali comunicazioni dagli enti competenti.

Intanto, l’aeroporto di Catania ha diffuso una comunicazione ufficiale:

«La viabilità intorno alle aree limitrofe all’aeroporto sta subendo congestioni dovute all’elevato numero di persone. Il traffico dovuto alle celebrazioni delle festività in occasione della fine del weekend di Ognissanti potrebbe causare difficoltà nella circolazione.

Per garantire la partenza in orario, invitiamo i passeggeri a programmare l’arrivo in aeroporto con largo anticipo, superiore al consueto.

Il personale SAC è costantemente impegnato per assicurare la regolarità delle operazioni e ridurre al minimo eventuali disagi. Grazie a tutti per la collaborazione e la consueta disponibilità e comprensione.»