CATANIA: SEI ARRESTI DELLA SQUADRA MOBILE
30 marzo 2019 14:32
Nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la Polizia di Stato ha eseguito ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria. In particolare, personale della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha tratto in arresto:
- PUGLISI Antonino, (cl.1988), pregiudicato, in atto sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in data 28.3.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Siracusa – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 6 e giorni 3 di reclusione per reati in materia di stupefacenti;
- D’AGOSTINO Giuseppe, (cl.1981), pregiudicato, in atto sottoposto agli arresti domiciliari per altre causa, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in data 27.3.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Siracusa – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 3 mesi 2 e giorni 6 di reclusione per il reato di associazione per delinquere e furto aggravato;
- MANNUCCIA Giuseppe, (cl.1983), pregiudicato, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in data 28.3.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena della reclusione fino al 21.9.2020 per reati in materia di stupefacenti e furto;
- RUSSO Antonino, (cl.1984), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 14.3.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Siracusa - Ufficio Esecuzione Penale, dovendo espiare la pena di mesi 11 e giorni 29 di reclusione per il reato di rapina;
- MAGNI Valerio, (cl.1989), destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 20.07.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania - Ufficio Esecuzione Penale, dovendo espiare la pena di mesi 3 e giorni 17 di reclusione per il reato di furto ed evasione;
- FONTANABIANCA Giuseppe, (cl.1972), pregiudicato in atto in affidamento al Servizio Sociale, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 14.3.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Siracusa - Ufficio Esecuzione Penale, dovendo espiare la pena della reclusione per il reato di furto.