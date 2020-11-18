CATANIA: SEQUESTRATA BISCA CLANDESTINA

Nel pomeriggio di sabato personale delle volanti è intervenuto in via Zurria a seguito di una segnalazione anonima giunta sulla linea di emergenza relativa ad una bisca clandestina al cui interno vi e...

Nel pomeriggio di sabato personale delle volanti è intervenuto in via Zurria a seguito di una segnalazione anonima giunta sulla linea di emergenza relativa ad una bisca clandestina al cui interno vi erano alcuni soggetti intenti ad esercitare il gioco d’azzardo.

Il personale operante è riuscito ad individuare il locale, al cui interno si intravedeva la luce accesa e un tavolo con tappeto verde con degli uomini seduti attorno intenti a giocare a carte.

Pertanto, i poliziotti dopo aver fatto ingresso all’interno della bisca, composta da due vani, nei quali vi erano anche nr. 4 slot machines accese e una macchina scambia monete, hanno identificato le 11 persone che erano all’interno, alcune delle quali sorprese a giocare. Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia Scientifica per i rilievi e una squadra dell’Enel, che ha appurato la sussistenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica e ha quindi provveduto a ritirare il contatore.

Tutto l’immobile e ciò che vi era al suo interno, incluse le macchinette, è stato sequestrato a carico di ignoti non essendo stato possibile nell’immediatezza risalire al proprietario/gestore della bisca clandestina.

Tutte le persone identificate oltre ad essere state sanzionate per il mancato rispetto delle disposizioni volte al contenimento del contagio da Covid-19, verranno segnalate all’AG per le dovute contestazioni penali poiché sono state sorprese nella flagranza di prendere parte al gioco d’azzardo giocando a carte o alle slot machines.