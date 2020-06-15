CATANIA: SEQUESTRATE AD ACITREZZA 6 ESEMPLARI DI TONNO ROSSO (THUNNUS THINNUS).

Circa una tonnellata di pescato illegalmente, è stata sequestrata dagli uomini delle Fiamme Gialle etnee alla fine di un’operazione notturna.Durante un’attività di controllo sulla filiera della pesca...

Circa una tonnellata di pescato illegalmente, è stata sequestrata dagli uomini delle Fiamme Gialle etnee alla fine di un’operazione notturna.

Durante un’attività di controllo sulla filiera della pesca e dopo una significativa attività di monitoraggio nella zona di Acitrezza, i militari hanno intercettato un veicolo furgonato che è stato fermato e sottoposto a ispezione.

All'interno del furgone sono stati trovati sei esemplari di tonno rosso, per un peso complessivo di 1120 chili.

Il conducente e l’occupante il mezzo non hanno potuto fornire la documentazione prevista dalla normativa comunitaria e nazionale specifica per il tonno rosso, che serve a identificare la provenienza del prodotto ittico. È scattato quindi il sequestro con conseguente contestazione di una sanzione amministrativa.

L’attività eseguita dai militari della Guardia di Finanza di Catania è diretta a interrompere il mercato clandestino, che viene alimentato dalle catture illecite non documentate. Da qualche anno, la domanda del mercato internazionale di tonno rosso registra un considerevole aumento e ciò ha fatto, di conseguenza, moltiplicare le catture, per lo più illegali. La pesca di questa specie è consentita infatti a un numero ristretto di imbarcazioni in possesso di permesso speciale ed è vigilata secondo un rigido sistema di controllo normativo previsto, tra l’altro, dall’Unione Europea che ha adottato misure restrittive, in linea con le leggi internazionali, per regolamentarne le catture negli stati membri.

Gli esemplari sequestrati dopo essere stati visionati dai veterinari dell’Asp di Catania sono stati dichiarati non destinabili al consumo umano e consegnati in discarica per la distruzione a spese dei responsabili.