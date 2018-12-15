CATANIA: SEQUESTRATE IN UN’ABITAZIONE UNA PISTOLA, MUNIZIONI E STUPEFACENTI. ARRESTATO UN CATANESE.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, a seguito di mirata attività di intelligence economico-finanziaria e di specifici servizi di osservazione e controllo del territorio, hanno sequestrato...

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, a seguito di mirata attività di intelligence economico-finanziaria e di specifici servizi di osservazione e controllo del territorio, hanno sequestrato una pistola semiautomatica “Beretta mod. 950 B” con matricola abrasa unitamente a 15 cartucce, una paletta in alluminio riportante al centro l’effige della Repubblica Italiana simile a quelle in dotazione alle Forze di Polizia e un involucro con grammi 36 di marijuana.

In particolare, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania, con l’ausilio di un’unità cinofila e personale Anti Terrorismo e Pronto Impiego del Gruppo di Catania, hanno effettuato una perquisizione nell’appartamento occupato da S.F. (cl.1997) – figlio di un noto esponente del clan Santapaola Ercolano attualmente detenuto – ove le Fiamme Gialle avevano rilevato dei movimenti sospetti.

In ragione del rinvenimento e sequestro del materiale su descritto, S.F. è stato tratto in arresto per detenzione abusiva di armi e munizioni, possesso di segni distintivi contraffatti e illecita detenzione di sostanze stupefacenti.

Informata la Procura della Repubblica di Catania, il soggetto di origini catanesi è stato associato al carcere di Piazza Lanza. Il provvedimento, in data 11 dicembre, è stato convalidato dal Gip il quale ha disposto la restrizione di S.F. ai domiciliari