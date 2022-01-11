CATANIA, SEQUESTRATE TRE PISTOLE E MUNIZIONI IN UN CASOLARE ABBANDONATO

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, impegnati senza sosta nell’attività info investigativa alla ricerca anche di armi, questa volta hanno seguito tracc...

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, impegnati senza sosta nell’attività info investigativa alla ricerca anche di armi, questa volta hanno seguito tracce che li hanno condotti nel quartiere di San Giuseppe La Rena.

Difatti, venuti a conoscenza della possibile presenza di armi in un casolare abbandonato in quella zona, dopo averlo localizzato, hanno iniziato un’accurata ricerca all’interno della struttura e poco dopo hanno avuto riscontro poiché hanno rinvenuto, sotto un tavolo di fortuna costruito con materiali di risulta, una busta al cui interno vi erano armi e munizioni.

In particolare si tratta di una pistola semiautomatica marca Glock, calibro 9x21mm, di cui era stato denunciato il furto, una semiautomatica Beretta, calibro 7,65mm e una Benardelli calibro 6,35mm.

Le tre armi, sequestrate unitamente a 65 cartucce di diversi calibri rinvenute, saranno inviate al Reparto investigazioni Scientifiche di Messina per gli accertamenti tecnici tesi a verificarne il loro eventuale utilizzo in precedenti eventi delittuosi.