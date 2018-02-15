CATANIA: Sequestrati 19 kg di pesce a un venditore ambulante

Nella mattina dello scorso 14 febbraio, personale del Commissariato San Cristoforo Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale insieme alla Polizia Municipale, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio, inserito nel c.d. piano d’azione “Modello Trinacria”.

Il servizio si è svolto nel popoloso quartiere San Cristoforo, oltre ai controlli su strada, gli operatori coadiuvati dai medici veterinari e dai tecnici della ASP di Catania, hanno effettuato accurati controlli amministrativi e sanitari ad esercizi commerciali.

Particolare rilievo assume il controllo effettuato a un venditore ambulante di prodotti ittici che, stava espletando la propria attività in via Plebiscito, pur essendo totalmente sprovvisto di autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari e senza requisiti professionali.

Durante tale controllo è emerso che, i 19 kg di pesce da lui posti in vendita, erano privi di tracciabilità, condizione che, a norma di legge, rende il prodotto non idoneo alla vendita.

Pertanto, gli agenti hanno proceduto al sequestro della merce e alle relative sanzioni amministrative.

Inoltre, i poliziotti hanno proceduto a effettuare controlli presso una macelleria, dove, pur non riscontrando alcuna irregolarità amministrativa e sanitaria, al fine di prevenire e mantenere la qualità dei prodotti, è stato prelevato un campione nella carne per essere analizzato presso i laboratori tecnici