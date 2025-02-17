CATANIA. SEQUESTRATI 2,5 QUINTALI DI MARIJUANA PER UN VALORE FINO A 2 MILIONI DI EURO NASCOSTI TRA MATERIALI DI RISULTA

I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania proseguono senza sosta la loro azione di controllo del territorio e di contrasto a ogni tipo di traffico illecito, a tutela della cittadinanza.In tale...

In tale contesto, nel corso di una delle numerose attività di perlustrazione negli edifici abbandonati e nelle zone più isolate del quartiere “San Cristoforo”, spesso sfruttate dalla criminalità per occultare materiale illegale, i militari del Nucleo Investigativo hanno effettuato un’ispezione in un vecchio deposito dismesso e nell’area ad esso attigua, nelle vicinanze del Faro Biscari, facendo una scoperta di grande rilievo.

Durante il controllo i Carabinieri, forti della loro profondo conoscenza degli equilibri delinquenziali di quel territorio, sono infatti riusciti a scovare un ingente quantitativo di marijuana, diverse decine di chili, abilmente nascosta tra vari materiali di risulta, accatastati lungo una viuzza laterale e senza via d’uscita.

Di fronte ad un così consistente cumulo di droga, i militari hanno quindi proceduto alle non semplici operazioni di recupero della sostanza, vedendosi addirittura costretti ad utilizzare, per le attività di trasferimento dello stupefacente, due mezzi furgonati dell’Arma.

Al termine dell’intervento, sono stati pertanto recuperati ben 34 tra buste e sacchi di plastica, chiusi o sigillati, contenenti circa 2 quintali e mezzo di marijuana.

Verranno ora svolte approfondite indagini, anche di natura tecnico-scientifica, volte a sia a comprendere le dinamiche criminali che si nascondono dietro l’occultamento di un quantitativo così ingente di droga in quel luogo, che ad individuare i responsabili.

Un duro colpo al traffico di stupefacenti, tenuto conto che la vendita della sostanza al dettaglio avrebbe fruttato tra 1.500.000 e 2.000.000 di euro, somme sottratte alle casse della criminalità organizzata.