CATANIA. SEQUESTRATI 3 KG DI MARIJUANA NEL QUARTIERE GALERMO: “CUSTODE” IN MANETTE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 23enne catanese Ignazio SCAMMACCA, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’equipaggio della gazzella, transitando per via Capopassero, si è insospettito notando un capannello di persone che effettuava strani movimenti davanti il civico 33. Il gruppetto, avvistati i carabinieri, si è disperso. A quel punto i militari, conoscendo bene l’humus criminale operante nella zona, considerata una delle piazze di spaccio più rilevanti del capoluogo etneo, hanno deciso di eseguire una perquisizione nell’abitazione e nelle pertinenze (container) del giovane pusher, che ha consentito di rinvenire e sequestrare:

• 3 kg circa di marijuana, contenuti in complessive 15 buste in cellophane occultate tra la cucina e la camera da letto dell'immobile, oltre che in un adiacente container nella disponibilità del 23enne;

• del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio, 2 bilancini elettronici di precisione, 2 radio trasmittenti.

Nel medesimo contesto operativo i carabinieri hanno eseguito una ulteriore perquisizione in un garage in stato di abbandono, all’interno del quale hanno rinvenuto e sequestrato 50 grammi di marijuana a carico di ignoti.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.